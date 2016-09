Dokters stonden klaar om haar lifesupport uit te schakelen. Plots bewoog ze een teen

Koen Van De Sype

Sam een haar vriend, met wie ze in de wagen zat toen het ongeval gebeurde. © Facebook/Sam Hemmings .

"Sam is hersendood. Jullie moeten je op het ergste voorbereiden." Dat was wat de ouders van rechtenstudente Sam Hemmings (22) uit het Britse Hereford te horen kregen, nadat hun dochter betrokken was geraakt in een zwaar verkeersongeval. Ze namen afscheid, maar vlak voor de dokters voor de derde - en normaal gezien laatste - keer de machines zouden afzetten om te zien of ze zelfstandig kon ademen, gebeurde een klein mirakel.

© GoFundMe. Het ongeval waarin Sam zwaargewond raakte, vond plaats op 20 juli op de M6. Ze was onderweg naar huis met haar vriend, toen hun wagen van de weg raakte en over de kop ging. De balans was zwaar: Sam bleek ernstig gewond aan haar hoofd, brak vier nekwervels en had drie open breuken in haar arm.



Coma

Zes uur lang opereerden de artsen in het plaatselijke ziekenhuis en vervolgens werd de studente in een kunstmatige coma gebracht. 19 dagen lang vertoonden haar hersenen geen enkel teken van activiteit. Dokters verklaarden haar hersendood en wilden net voor de derde - en laatste - keer de lifesupport uitschakelen om te zien of ze toch nog zou overleven, toen er iets bijzonders gebeurde.



Koud doekje

Een personeelslid van het ziekenhuis raakte in het passeren per ongeluk haar tenen met een koud doekje en tot ongeloof van haar familie bewoog Sam een teen. "Ze kwam letterlijk terug van de dood", aldus haar moeder Carol. "Het was ongelofelijk."

Hardrijder krijgt lift van agent als die hoort waarom hij te snel reed

© Facebook/Sam Hemmings.

Goed nieuws dus, maar de dokters temperden meteen het enthousiasme. Sam had onherroepelijke hersenschade opgelopen en zou nooit meer lopen, spreken of zich alles van vroeger herinneren. En opnieuw bewees de jonge vrouw hun ongelijk. Want acht weken later woont ze weer thuis bij haar ouders. Haar linker hersenhelft functioneert niet meer, maar de rechterhelft blaak alle functies over te hebben genomen. Ze spreekt weer, stapt zelfstandig rond en maakt plannen voor de toekomst.

In shock De dokters zijn in shock. Als ze Sammy zien, valt hun mond open Mama Carol "De dokters zijn in shock", aldus mama Carol. "Als ze Sammy zien, valt hun mond open. Volgens de neurochirurgen is het erg uitzonderlijk hoe ze herstelt. Ze is een wandelend mirakel."



Zelf kan ze zich niets van de crash herinneren. "Ik herinner me nog dat ik afstudeerde en naar huis reed", vertelt ze zelf, "daarna niets meer. Ik ben de medische staf die me hielp erg dankbaar. Ik kan weer normaal spreken en korte afstandjes wandelen. Nu moet ik verder genezen. Vóór het ongeval wilde ik advocaat worden en dat is niet veranderd. Dat wil ik nog steeds."