Lesbische vrouw vlucht met spermadonor en ontvoert dochter

30/09/16

Lauren Etchells (links) wordt ervan beschuldigd valse verklaringen te hebben afgelegd zodat ze met haar dochter Kaydance Canada kon ontvluchten zonder medeweten van haar ex-partner Tasha Brown (rechts). © kos.

Een lesbische moeder wordt door de politie gezocht omdat ze haar peuterdochter zou ontvoerd hebben en vanuit Canada naar Engeland zou gevlucht zijn met de spermadonor van een tweede kind. De 31-jarige Lauren Etchells wordt ervan beschuldigd valse verklaringen te hebben afgelegd om met haar tweejarig dochtertje Kaydance Canada te kunnen ontvluchten zonder het medeweten van haar ex-partner Tasha Brown.

Etchells en Brown (43) trouwden in 2012 in Canada. Twee jaar later kwam Kaydance ter wereld dankzij een spermadonor. Lerares Etchells, afkomstig uit Engeland, droeg het kind. Op de geboorteakte staan zowel zij als Brown als ouders vermeld. Vorig jaar besloot het koppel een tweede kind te krijgen, maar kort daarna gingen ze uit elkaar. Verloofd met spermadonor Etchells ging echter door met de zwangerschap en beviel inmiddels van een zoon. Ze gebruikte het sperma van haar goede vriend Marco van der Marwe, zo meldt The Times. De twee gingen vervolgens een heterorelatie aan en zijn nu verloofd, weet Brown. De vrouwen raakten verwikkeld in een rechtszaak rond het hoederecht over Kaydance. Etchells kreeg het verbod opgelegd Vancouver te verlaten. Aangenomen wordt dat Etchells op grond van valse verklaringen een paspoort voor dochter Kaydance bekwam. Begin mei nam ze samen van van der Marwe en de twee kinderen het vliegtuig naar Londen.

De Canadese politie stelde een onderzoek naar de vermeende ontvoering in nadat Brown een emotionele persconferentie gaf. Ze verklaarde dat ze bijna vijf maanden lang "in pijnlijk stilzwijgen" had gewacht om met de zaak naar buiten te treden.



"We zouden haar tweede verjaardag samen moeten vieren, maar ik zit in een politiekamer een smeekbede te lanceren. Kaydance, elke dag vraag ik me af waar je bent en of je het goed stelt", zei ze.



"Verraden"

Over de relatie die haar ex aanknoopte met een man die ze als koppel kenden, zegt ze: "Op die manier verraden worden, maakt het allemaal nog ellendiger".



Na hun huwelijk in Canada planden Etchells en Brown als leraressen te gaan werken in Qatar, waar homoseksualiteit verboden is. Om die reden stemde Brown er mee in haar naam tijdelijk te schrappen op de geboorteakte van Kaydance. Toen ze scheidde van Etchells, weigerde die laatste de naam van Brown opnieuw op het document te laten zetten.



Vermoed wordt dat Etchells met haar verloofde en haar twee kinderen is doorgereisd naar Frankrijk, maar de politie onderzoekt ook pistes naar Spanje en het Midden-Oosten. De Canadese speurders werken samen met Interpol om de vrouw te vatten.