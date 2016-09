Nieuwe rel: "Zwarte Piet zet aan tot pesten en discriminatie"

Maarten van Ast

Zwarte Piet is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag, stelt de Nederlandse Kinderombudsman vanmorgen in een nieuw rapport. De 'kindervriend' kan volgens Margrite Kalverboer bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en moet daarom worden aangepast.

Zwarte Piet zou daarom flink meoten veranderen zodat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. "Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur gemaakt worden die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaastraditie", aldus de Kinderombudsman in het rapport.



Het is voor het eerste dat de onafhankelijke Ombudsman zich mengt in de Zwarte Pietdiscussie. Hoe er dan wel invulling aan Zwarte Piet moet worden gegeven, weet Kalverboer niet.



Klachten

Kalverboer ontving naar eigen zeggen diverse klachten van mensen over Zwarte Piet, en het verzoek een standpunt in te nemen over de figuur. "Veel gekleurde kinderen met wie we spraken, ervaren discriminatie in hun dagelijks leven en vertellen dat dit rond de Sinterklaastijd erger wordt", aldus Kalverboer.



"Kinderen ervaren de combinatie van een aantal typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet als negatief en discriminerend voor mensen met een donkere huidskleur. De Kinderombudsman vindt het op basis van deze gesprekken aannemelijk dat kinderen gepest of gediscrimineerd worden met daarbij verwijzingen naar Zwarte Piet."



Discussie

Kinderen zeggen verder ook dat volwassenen de discussie op een onprettige manier domineren, blijkt uit het rapport. De ondervraagde kinderen geven aan mee te willen denken over aanpassingen aan de figuur van Zwarte Piet en vinden dat volwassenen het goede voorbeeld moeten geven.