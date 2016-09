Twee doden bij zware ziekenhuisbrand in Duitsland

Door: redactie

30/09/16 - 06u54 Bron: Belga

In het Duitse Bochum, in het Ruhrgebied, zijn twee mensen omgekomen en minstens vijftien anderen gewond geraakt bij een brand in een ziekenhuis, zo maakte de brandweer bekend. De brand in het Bergmannsheil universitair ziekenhuis brak gisterennacht uit.