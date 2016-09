Filipijnse president vergelijkt zichzelf met Hitler: "Ik slacht graag miljoenen drugsgebruikers af"

Door: redactie

30/09/16 - 05u52 Bron: Reuters

© reuters.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zichzelf vergeleken met nazileider Adolf Hitler en zei dat hij "graag" de drie miljoen drugsgebruikers die zijn land kent "uitroeit".

In een speech bij zijn aankomst in de stad Davao zei Duterte dat zijn critici hem als "het neefje van Hitler" zien. Hij merkte op dat Hitler miljoenen Joden had vermoord: "Er zijn drie miljoen drugsgebruikerrs in de Filipijnen. Ik slacht ze graag allemaal af."



Wijzend op zichzelf zei Duterte "Als Duitsland Hitler had, dan hebben de Filipijnen... (mij, red). "Jullie weten wie mijn slachtoffers zijn. Ik wil het probleem van mijn land oplossen en de volgende generatie van verderf te redden."



Moorddadige burgerwachten

In mei van dit jaar werd Duterte verkozen tot president vanwege zijn belofte drugsmisbruik en corruptie in het land te beëindigen. Sinds zijn aantreden eind juni zijn al meer dan drieduizend mensen om het leven gekomen in politieoperaties en moordadige burgerwachten.



De president kwam eerder al in opspraak toen hij de Amerikaanse president Obama een 'hoerenzoon' noemde en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een 'imbeciel'.