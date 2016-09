VS beveelt families van diplomatiek personeel Congo te verlaten

Door: redactie

De Verenigde Staten hebben de families van het Amerikaanse diplomatieke personeel bevolen om de Democratische Republiek Congo (DRC) te verlaten omwille van het oplaaiende geweld, zo zei het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren.

"Het risico op onrust is verhoogd in Kinshasa en andere grote steden", zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. "Door de verslechterende veiligheidssituatie hebben de familieleden van het Amerikaanse regeringspersoneel het bevel gekregen om het land vanaf 29 september te verlaten."



Geweld

In Kinshasa brak op 19 september geweld uit, waarbij volgens het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN vijftigtal mensen omkwamen. Volgens de oppositie vielen er een honderdtal doden.



Gisterenavond beschuldigde Kinshasa Washington ervan "chaos" in de DRC te willen creëren, na de Amerikaanse financiële sancties tegen twee hooggeplaatste Congolese militaire functionarissen.