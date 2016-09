Angela Merkel is een van Hillary Clintons favoriete wereldleiders

Door: redactie

Hillary Clinton en Angela Merkel samen tijdens een persconferentie in Berlijn in 2011. © ap.

De Amerikaanse Democratische presidentskandidate Hillary Clinton was donderdag lovend over de Duitse bondskanselier Angela Merkel, toen ze door een journalist gevraagd werd naar haar favoriete wereldleider.





"Ik hou van veel van de wereldleiders", begon Clinton alvorens Merkel als een van haar favorieten an te duiden. "Ik vind dat ze een buitengewone, sterke leider is geweest doorheen moeilijke tijden in Europa, die duidelijke gevolgen hebben voor de rest van de wereld, met name voor ons land", zo verduidelijkte Clinton.



Jaren negentig

Clinton zei onder de indruk te zijn van haar "leiderschap en standvastigheid" in de eurocrisis en de vluchtelingencrisis. "Ik ken haar al van in de jaren negentig", aldus de Democrate. "Ik hoop in de toekomst de kans te krijgen om met haar samen te werken."



Donald Trump, Clintons Republikeinse tegenstander, heeft Merkel al herhaaldelijk bekritiseerd voor haar vluchtelingenbeleid, en gezegd dat ze Duitsland hiermee vernietigt.