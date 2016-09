Saoedi-Arabië veroordeelt controversiële 9/11-wet

Door: redactie

30/09/16 - 01u23 Bron: ANP

© epa.

Saoedi-Arabië heeft de Amerikaanse 11 septemberwet veroordeeld. De wet maakt het mogelijk dat slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen de oliestaat aanklagen. Het ministerie van buitenlandse zaken van Saoedi-Arabië maakt zich 'grote zorgen' over de wet. De reactie komt vrij laat, aangezien de wet woensdag al werd aangenomen. Daarna werd het eerst even stil in Riyad.