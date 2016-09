Dode baby gevonden in Londense bus

Door: redactie

30/09/16 - 00u06 Bron: metro.co.uk

Illustratiefoto. © thinkstock.

Een man en een vrouw zijn gisteren gearresteerd nadat een drie maanden oude baby dood gevonden werd in een bus in het oosten van Londen.

Het lichaampje werd gisterenmiddag gevonden in de bus. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar werd daar doodverklaard. Een 27-jarige vrouw en een 52-jarige man zijn gearresteerd en worden verdacht van moord. Ze verblijven op verschillende politiebureaus.



Tragisch

De baby moet nog formeel geïdentificeerd worden en haar doodsoorzaak is ook nog niet bekend. "De dood van elk kind is tragisch en we roepen iedereen op die informatie heeft om zich te melden om ons met het onderzoek te helpen", zegt hoofdinspecteur Gary Holmes van de politie.