Paus Fransiscus verstrengt regels voor heiligverklaringen na geldschandaal

29/09/16

Het wordt een pak moeilijker om iemand heilig te verklaren in de rooms-katholieke kerk. Paus Fransiscus heeft de regels voor het erkennen van een mirakel aanzienlijk verstrengd. Uitgelekte documenten toonden immers dat de procedure tot 430.000 euro kan kosten en de geldstromen zijn niet altijd transparant.

De afgelopen 40 jaar verklaarde het Vaticaan een nooit gezien aantal mensen heilig. Dat was in de eerste plaats de verdienste van paus Johannes Paulus II. Hij alleen al was goed voor maar liefst 400 nieuwe heiligen tijdens zijn 26-jarig pontificaat. Zelf werd hij amper negen jaar na zijn dood heilig verklaard. Nooit eerder gebeurde dat zo snel in onze moderne tijd.



Maar nu zijn documenten uitgelekt waaruit blijkt dat zo'n heiligverklaring best een duit kost. Het totale prijskaartje kan oplopen tot maar liefst 430.000 euro. En de procedure is niet transparant. Daarom heeft paus Fransiscus beslist om de regels voor het erkennen van een mirakel - een voorwaarde voor een heiligverklaring - strenger te maken.



Medische experts die bij een dergelijke procedure betrokken zijn, mogen voortaan geen betalingen in cash meer ontvangen, zodat alles traceerbaar blijft, ze moeten quasi unaniem tot een besluit komen en een dossier kan in totaal niet meer dan drie keer worden voorgelegd. Voortaan kunnen de zes of zeven artsen in het comité samen nog maar 3.750 euro meer krijgen voor hun diensten.



Het is niet verwonderlijk dat Fransiscus de beslissing neemt. De paus pleit al sinds zijn aantreden voor een 'arme' Kerk. Hij heeft meteen alle Vaticaanse bankrekeningen bevroren van iedereen die al bij dergelijke canonisaties betrokken was.