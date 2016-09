Surfer zonder been laat zich niet kisten door haai die hem aanviel

Redactie

29/09/16 - 22u41

Eric Dargent in actie © afp.

Het is pas vijf jaar geleden dat Eric Dargent (39) zijn been verloor na een aanval van een haai. Toch staat de Franse surfer alweer stevig op zijn surfboard, al is het tegenwoordig met een prothese. "Ik heb zoveel energie en kracht", zegt hij. "Ik wil me niet laten kisten door die haai".

Dargent loopt uit het water © afp. Eric Dargent op zee © afp.

"Een paar dagen na mijn ongeluk wilde ik alweer surfen", vertelt Dargent. Hij verloor zijn been in de zee bij Réunion, een eiland in de buurt van Madagascar. Daar werd hij aangevallen in een gebied dat eerder haai-vrij was verklaard.



"Mijn been werd binnen enkele seconden afgescheurd", zegt de Fransman. "Ik had niet meteen door wat er aan de hand was. Gelukkig was ik niet ver van de kust vandaan". Zijn verminkte been moest geamputeerd worden. Wat overbleef was een stompje.



Artsen raadden Eric aan om een andere sport te kiezen. Maar dat was Dargent niet van plan. Hij kreeg hulp van een orthopedisch specialist, die onder de indruk was van Erics vastberadenheid. "Voor hem was opnieuw leren surfen even belangrijk als opnieuw leren lopen", vertelt de specialist.