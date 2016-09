Getuige treincrash Hoboken: Ik dacht gelijk aan bomaanslag

Karlijn van Houwelingen

29/09/16 - 21u15

Veel mensen die vandaag in het treinstation in de Amerikaanse stad Hoboken aanwezig waren toen een forenzentrein in volle vaart een perron en wachtruimte ramde, dachten gelijk aan een terroristische aanslag. Toch is het ongeluk waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout.

Gouverneur Chris Christie © reuters. © reuters.

Zo'n enorme klap als vandaag in Hoboken jaagt in dit deel van de VS extra schrik aan. In deze omgeving, net buiten New York, plaatste een man met sympathie voor terreurorganisaties als Al-Qaeda eerder deze maand zelfgemaakte bommen.



,,Ik dacht dat het een explosie was," vertelt de 18-jarige Omar Maammoun, die de trein had genomen om in Hoboken naar zijn college aan de lokale technische universiteit te gaan.. ,,Een bom, dacht ik direct," zegt ook William Blaine, treinmonteur die in het stationsgebouw liep. ,,Maar ik zag al snel een trein door de muur steken."



Blaine haastte zich naar het perron om te helpen. ,,Overal puin, stof. Het plafond kwam naar beneden, er stroomde water naar binnen en er hingen losse elektriciteitsdraden. We probeerden mensen daar weg te houden. Ik zag mensen op de grond liggen," beschrijft hij. ,,Een man klom uit het raam van de trein, ik heb hem naar beneden geholpen." Hij ziet vlak voor zich dat een jonge vrouw het ongeluk niet overleeft. Het slachtoffer liep in het stationsgebouw en is vermoedelijk geraakt door puin. Zeker 75 anderen raakten gewond.



Volle vaart

De trein heeft volgens getuigen geen vaart geminderd en lijkt in volle vaart op het stationsgebouw ingereden. Het pand is mogelijk ontzet. Michael Larson, monteur van vervoersbedrijf New Jersey Transit, zag de trein over een stootblok van beton en metaal aan het einde van de rails rijden. Het voorste deel van de trein werd de lucht in geschoten tegen de muur van de wachtruimte, vertelde hij journalisten. Het is nog onduidelijk hoe dat kan.



Gouverneur Chris Christie van New Jersey meldt dat de autoriteiten vooralsnog uitgaan van een menselijke fout. De trein zou niet voorzien zijn geweest van een systeem dat automatisch remt als de trein te hard gaat.