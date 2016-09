Namaakgeneesmiddelen kosten Europese farmasector meer dan 10 miljard euro per jaar

Door: redactie

29/09/16 - 20u09 Bron: Belga

De Europese farmasector grijpt elk jaar naast 10,2 miljard euro aan omzet door toedoen van namaakgeneesmiddelen. Dat komt overeen met 37.700 verloren banen, zo staat in een rapport van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Het omzetverlies komt overeen met 4,4 procent van de legale verkopen in de Europese farmasector.



Vooral Italië blijkt zwaar getroffen, met een economische kost van 1,59 miljard euro per jaar. Dan volgen Spanje, Duitsland en Frankrijk (telkens ongeveer 1 miljard euro). De schade in België wordt geraamd op 597 miljoen euro.