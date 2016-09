Door: redactie

29/09/16 - 19u42 Bron: vtmnieuws.be

In Hoboken in New Jersey is in volle ochtendspits een trein in een station ingereden. De eerste berichten spreken over drie doden en meer dan honderd zwaargewonden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Op sociale media is te zien dat de schade aan het gebouw enorm is.