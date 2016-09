Donald Trump heeft het wel voor vrouwen, maar enkel de "knappe" exemplaren

Door: redactie

29/09/16 - 19u45 Bron: Belga

© reuters.

Als de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump, bij zijn paar bezoeken aan zijn eigen Trump National Golf Club in het Californische Rancho Palos Verdes, minder knappe vrouwen zag werken in zijn club, dan maakte hij het management duidelijk dat die ontslagen moesten worden. Dat blijkt uit rechtbankverslagen waarover de LA Times donderdag bericht. Voor de paar bezoeken die Trump elk jaar aan de in 2005 geopende golfbaan bracht, werden jonge, magere, knappe vrouwen opgetrommeld om in het restaurant te werken. Een advocaat van de Trump Organization noemt de beweringen "zonder verdienste".

"Ik had Donald Trump verschillende keren aan managers horen zeggen dat bij zijn bezoeken dat de diensters in het restaurant 'niet knap genoeg' waren, dat ze ontslagen moesten worden en vervangen door knappere vrouwen", aldus Hayley Strozier in een verklaring. Strozier leidde tot 2008 de cateringdienst van de club. "In het begin zei hij dat bijna elke keer. Uiteindelijk werden de uurroosters zo geregeld dat de knapste vrouwen aan het werk waren als Trump kwam."



Andere oud-medewerkers van Trump vertellen hetzelfde verhaal, blijkt uit rechtbankdocumenten uit 2012. Uit die niet eerder openbaar gemaakte documenten wordt duidelijk hoe Trump ondergeschikten in een van zijn bedrijven in een cultuur van schoonheid dwong, waar looks belangrijker waren dan skills. De voorkeur voor knappe vrouwen kwam, volgens die verklaringen, van de bedrijfstop.



"Ik weet dat Trump wilde dat er altijd knappe vrouwen in de club werkte", aldus Sue Kwiatkowski, tot 2009 restaurantmanager. "'Mensen houden ervan om knappe mensen te zien als ze binnenkomen', zei hij."



In een ander rechtbankdocument zegt een vroegere restaurantmanager, Charles West, hoe Trump vroeg om een jonge, aantrekkelijke dienster, Nicole, naar de zaal te sturen waar hij met een aantal mannen aan het vergaderen was. "Nadat deze vrouw hem was voorgesteld, zei Trump aan zijn gasten iets als 'Zie, jullie moeten niet naar Hollywood om knappe vrouwen te vinden'. En dan vroeg hij Nicole of ze van Joodse mannen houdt."



De Republikeinse presidentskandidaat lag al een aantal keren onder vuur voor eerdere uitspraken over vrouwen. Hij verdedigde zich destijds door te zeggen dat hij "een groot respect voor vrouwen" heeft en dat hij "veel meer voor vrouwen zal doen" dan zijn tegenkandidaat Hillary Clinton. Hij zei ook dat "iedereen onder de indruk is van hoe goed ik vrouwen behandel".