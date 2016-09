"Dit kan één van de grootste rampen van de jongste jaren worden": VN bereidt zich voor om 700.000 mensen te hulp te komen in Mosoel

Door: redactie

29/09/16 - 19u00 Bron: Belga

© afp.

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) bereidt zich voor om zeker 700.000 behoeftige mensen te hulp te komen in Mosoel, het laatste grote bolwerk van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak. Het offensief van de Iraakse regeringstroepen om de tweede stad van Irak te heroveren, is voor binnenkort gepland.