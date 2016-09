Dit autistische jongetje had tot vorige week geen vriendjes. Kijk wat er toen opeens gebeurde

Koen Van De Sype

29/09/16 - 18u45 Bron: The Independent

Toen Bob Cornelius vorige week een schoolopdracht van zijn zoontje Christopher onder ogen kreeg, brak zijn hart. De jongen bleek die bij de vraag over wie zijn vriendjes waren 'niemand' ingevuld te hebben. In een hartverscheurende post op Facebook - die al meer dan 53.000 keer werd gedeeld - riep hij op om Christopher een kaartje te sturen. Met dit resultaat.

Bob - uit het Amerikaanse New Jersey - was vorige week uitgenodigd in de klas van zijn zoon, bij de start van het nieuwe schooljaar. In het lokaal hingen kennismakingsbriefjes omhoog van de kinderen. Daarop werd gevraagd naar hun hobby's en hun favoriete tv-programma's. En ook naar hun vriendjes. En hoewel er twee lijntjes opengelaten waren voor de vraag, bleek de kleine Christopher niet veel plaats nodig gehad te hebben. Hij schreef: 'niemand'.

"Het was als een stomp in mijn maag om te ontdekken dat hij zo eenzaam was", aldus Bob, wiens zoon aan een vorm van autisme lijdt. Op Facebook deelde de sociaal assistent een foto van het briefje van zijn zoon. Hij gaf ook zijn adres, zodat iedereen die dat wilde, de jongen een kaartje kon sturen om hem een hart onder de riem te steken.



Geschenkjes

En dat bleef niet zonder gevolg, want de dagen erop werd de brievenbus van de familie gebombardeerd met kaartjes, brieven en geschenkjes. En het ziet er niet naar uit dat het snel zal stoppen, want ze blijven maar komen.