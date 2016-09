Lisa werd 25 jaar geleden vermoord. En nu krijgt de dader plots een gezicht

Koen Van De Sype

29/09/16 - 16u58 Bron: Masslive, AP

© Archief.

15 april 1992: dat was de dag dat Lisa Ziegert (24) uit Agawam in de Amerikaanse staat Massachusetts verdween. Vier dagen later werd ze verkracht en vermoord teruggevonden. Ondanks verwoede pogingen van het gerecht werd de dader nooit geïdentificeerd. Maar nieuw onderzoek op basis van een oud DNA-staal zou daar wel eens verandering in kunnen brengen.

© Archief. Lisa werkte 25 jaar geleden nog niet zo lang als hulpleerkracht op de Agawam Middle School. Om een centje bij te verdienen deed ze ook af en toe de avondshift in een plaatselijk geschenkenwinkeltje. Zo ook de avond dat ze verdween. Toen haar collega de volgende morgen arriveerde, vond die de winkel open en de lichten aan. Lisa's wagen stond nog op de parking. Haar handtas, persoonlijke spullen en de kassa waren onaangeroerd. Van de jonge vrouw zelf geen spoor.



Vier dagen later werd haar lichaam gevonden, zes kilometer verderop, in een bosje. Ze bleek verkracht en daarna doodgestoken te zijn. Onderzoekers gingen ontelbare tips en sporen na en ondervroegen een eindeloze rij verdachten. Maar zonder resultaat. Voor een DNA-spoor dat ze op het slachtoffer vonden, bleek er in geen enkele database een match te bespeuren.



Gedoemd

De zaak leek gedoemd om nooit te worden opgelost. Tot het medisch laboratorium Parabon NanoLabs uit Virginia met een nieuwe techniek op de proppen kwam. Die kan met behulp van genetisch materiaal de afstamming en het fysieke voorkomen van iemand bepalen. En dat proces - DNA-fenotyping - zou in het dossier van Lisa Ziegert wel eens voor een doorbraak kunnen zorgen.



Robotfoto

Wetenschappers van Parabon NanoLabs slaagden er namelijk in om een robotfoto samen te stellen van de mogelijke dader op basis van het oude DNA-staal. Het gaat om een beeld van de man zoals hij er 25 jaar geleden uit moet hebben gezien en een beeld zoals hij er nu kan uitzien. 'Kan' omdat de techniek bijvoorbeeld niet kan voorspellen hoe iemand zijn haar laat knippen en of iemand littekens heeft. Lees ook Kasteelmoord niet naar assisen

"Platevoet besloop zijn prooi Dupont als een jager, het werk van een koelbloedig roofdier"

25 jaar cel voor moord zonder lijk © Hampden District Attorney.