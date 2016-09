Nog maar eens ophef over anti-Pietbrief in Nijmegen

Cyril Rosman

In Nijmegen in Nederland is ophef ontstaan over een vermeende oproep van de gemeente aan winkeliers en scholen om Zwarte Piet "te ontdoen van raciale kenmerken". Een brief met die tekst werd bij scholen en ondernemers in de binnenstad bezorgd. Maar, zegt de gemeente Nijmegen, die brief is niet van ons. "Het is een vervalsing."