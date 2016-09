Passagierstrein op weg naar Manhattan crasht in volle ochtendspits

Door: redactie

29/09/16 - 15u47 Bron: Belga

Een passagierstrein is vandaag op weg naar Manhattan tijdens de ochtendspits gecrasht bij het binnenkomen van het station van Hoboken, in New Jersey. Volgens een politieofficier zijn bij het ongeval "veel gewonden" gevallen. Verschillende media melden ook minstens drie doden.

© afp.

De trein moest normaal om 7.23 uur in Hoboken aankomen, maar om onbekende redenen gebeurde dat pas om 8.30 uur. Volgens getuigen minderde de trein op geen enkel moment vaart en knalde hij door de barrières en in de terminal van het station.



NBC New York heeft het over twintig tot dertig gewonden, maar de hulpdiensten melden dat er meer dan honderd gewonden zijn gevallen. Er zouden ook minstens drie dodelijke slachtoffers zijn. De meeste gewonden bevonden zich in de eerste wagon of liepen in het station waar ze geraakt werden door rondvliegend puin. Wie in de tweede wagon of verder zat, kon de trein verlaten.



De crash heeft de terminal zwaar beschadigd. Een steunbalk werd volledig onderuitgehaald waardoor een deel van het dak is ingestort. Passagiers worden uit de terminal geëvacueerd terwijl er wordt gecontroleerd op instortingsgevaar. "Voorlopig wijst niets op een terreuraanslag of bewuste daad", luidt het bij de ordediensten.



Alle treinverkeer via Hoboken is door de materiële schade voorlopig opgeschort.



In 1985 werd hetzelfde station al eens getroffen door een crash. Toen vielen er dertig gewonden.

Lees ook Onderzoek naar treinramp Buizingen afgerond