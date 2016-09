Duizenden nemen afscheid van Peres

Door: redactie

In Israël gaan duizenden mensen vandaag afscheid nemen van Shimon Peres, hun oud-premier en -president die gisteren gestorven is. Zijn lichaam ligt opgebaard aan de Knesset, het Israëlische parlement. Huidig president Netanyahu en premier Rivlin zijn de kist vanmorgen als eerste komen groeten. Er komen ook heel wat buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders naar Jeruzalem. Bill Clinton is al in Jeruzalem aangekomen voor de begrafenis van morgen. Ook onder andere Barack Obama, Angela Merkel en de paus zullen die bijwonen. Die begrafenis gaat gepaard met een enorme machtsontplooiing. In Jeruzalem alleen zijn 7.000 extra agenten ingezet. Het is een van de grootste veiligheidsoperaties ooit in Israël.