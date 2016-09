Ouders van tafelschuimers zijn zo beschaamd dat ze zelf rekening gaan betalen

redactie

29/09/16 - 15u36 Bron: Daily Mail

video Tafelschuimers, klanten die op restaurant gaan eten en vertrekken zonder te betalen, zijn de nagel aan de doodskist van veel restaurantuitbaters. Donna-Marie en haar vriend Shaun gingen op 9 september dineren voor 147 pond (170 euro) in restaurant Unruly Pig in het Engelse Suffolk en bolden het daarna doodleuk af. Maar het koppel besefte niet dat ze gefilmd werden door bewakingscamera's. De ouders van het meisje waren zo beschaamd toen ze de beelden op televisie zagen dat ze meteen de rekening gingen betalen.

Tafelschuimers Shaun en Donna-Marie © Facebook/Donna-Marie Bridgeman.

Donna-Marie Bridgeman (23) en haar vriendje Shaun Cattermole (26) hadden een koude schotel, soep, een sappige steak en een chocoladedessert naar binnen gespeeld voor ze het restaurant verlieten zonder te betalen. Met nog een fles wijn in de hand sprongen ze snel over de afsluiting van het terras en namen de benen. Gelukkig kon een bewakingscamera het koppel filmen, waardoor een opsporingsbericht kon worden verspreid.



Toen de ouders van Donna de beelden van hun dochter op televisie zagen, gingen ze onmiddellijk de rekening betalen. Ze verontschuldigden zich uitgebreid bij uitbater Brendan Padfield, die het gebaar erg apprecieert. "Ik heb wat medelijden met hen, omdat ze zo beschaamd waren over hun dochter. Het zijn heel eerlijke mensen", aldus Padfield.