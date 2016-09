Held ramt auto van de baan om bewusteloze bestuurster en haar dochtertje te redden

video Een agent is in het Verenigd Koninkrijk als een held onthaald nadat hij zijn voertuig gebruikte om de auto van een bewusteloze vrouw van de weg te rammen. Zo wist hij twee levens te redden want er zat ook nog een peutertje op de achterbank.

De politie van Leicestershire verspreidde beelden van het voorval op de M1 autoweg eerder deze maand. Het filmpje is afkomstig van de dashcam van het politievoertuig.



Danny Pattison zag namelijk hoe een witte Peugeot 306 tegen zo'n 50 kilometer per uur over de weg slingerde en ongecontroleerd van het ene baanvak naar het andere ging.



Hoofd achterover

Toen hij even met zijn voertuig naast de slingerende wagen ging rijden, stelde hij tot zijn ontzetting vast dat de vrouw achter het stuur buiten bewustzijn was. Ze lag met haar hoofd achterover. Hij merkte bovendien ook nog een kindje op de achterbank op. De wagen ging bovendien steeds sneller rijden omdat de voet van de bewusteloze vrouw op het gaspedaal rustte. Een levensgevaarlijke situatie.



Versterking zou te lang op zich laten wachten, dus bedacht agent Pattison welke mogelijkheden hij had. De politieman besloot om de wagen naar de kant te duwen om hem zo tot stilstand te brengen in de berm. Daarvoor moest hij de auto wel meerdere keren rammen maar hij slaagde in zijn opzet.



Hij bekommerde zich onmiddellijk om de bestuurster. Zij verkeerde in een diabetische coma. Een stuk chocola deed wonderen. De vrouw kwam weer bij en herinnerde zich niets van het incident. Toen ze vernam wat er was gebeurd, werd ze zeer emotioneel. Zowel de mama als haar achttien maanden oude dochtertje kwamen ongeschonden uit de wagen.



Het doortastende optreden van de agent ging niet onopgemerkt voorbij. Hij kreeg een onderscheiding voor zijn getoonde moed.