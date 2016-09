Europese Commissie sleept Duitsland voor rechter om tolvignet

Door: redactie

29/09/16 - 13u27 Bron: ANP

Volgens Europese regelgeving is een tol- of kilometerheffingssysteem alleen toegestaan als het niet discrimineert op nationaliteit. © epa.

De Europese Commissie sleept Duitsland voor de rechter vanwege het plan om tol te gaan heffen voor personenauto's. Het voorstel is volgens Brussel discriminerend omdat Duitsers de kosten kunnen aftrekken van de belastingen en dus alleen buitenlanders die de Autobahn gebruiken op kosten worden gejaagd.

Ook zijn de kosten voor een tolvignet voor periodes korter dan een jaar in sommige gevallen "onevenredig hoog". De plannen zijn volgens Brussel bovendien in strijd met het vrij verkeer van goederen en diensten.



De Europese Commissie en Duitsland zijn al sinds november 2014 aan het bekvechten over de tolplannen, maar die zijn ondanks eerdere inbreukprocedures onvoldoende aangepast, aldus de commissie. De zaak wordt daarom voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.



Volgens Europese regelgeving is een tol- of kilometerheffingssysteem alleen toegestaan als het niet discrimineert op nationaliteit. De compensatie die bezitters van in Duitsland geregistreerde auto's krijgen via een verlaging van de wegenbelasting is daarmee echter in strijd. Door het conflict met Brussel heffen de Duitsers nog altijd geen tol op de snelwegen.