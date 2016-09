Twee zussen dood aangetroffen in luxeresort op de Seychellen: wat is er met toeristes gebeurd?

Bewerkt door: Redactie

Twee Amerikaanse zussen zijn vorige week dood aangetroffen in een hotelkamer van een luxeresort op de Seychellen. De familie van de slachtoffers is in shock. Speurders tasten voorlopig in het duister over de precieze doodsoorzaak van de toeristes, maar volgens een politiewoordvoerder had het duo voor hun dood veel alcohol gedronken.

Maia Luxury Resort & Spa © Facebook. Annie (37) en Robin (42) Korkki waren ervaren reizigersters. Ze arriveerden op 15 september in het vakantieparadijs in de Indische Oceaan en zouden op 22 september naar de VS terugvliegen, maar ze beslisten om langer te blijven.



Personeel van het Maia Luxury Resort & Spa trof de levenloze lichamen van de twee aan op hetzelfde bed in hun kamer. De zussen werden ter plaatse doodverklaard door de politie, meldt News.com.au.



De lijken vertoonden geen sporen van geweld en ook in de kamer wees niets op een misdaad.