Door: redactie

29/09/16 - 13u02 Bron: Belga

TERREURDREIGING Aan de Bulgaarse grens is wegens verdenkingen van terreur een geradicaliseerde Fransman opgepakt. Dat heeft het openbaar ministerie in Sofia laten weten. Frankrijk had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de 20-jarige jongeman.