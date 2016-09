Leeuwen uitgebroken in dierentuin Leipzig

Door: redactie

29/09/16 - 12u27 Bron: ANP

Bezoekers moeten wachten aan de ingang van de dierentuin in Leipzig. © ap.

In de dierentuin van het Duitse Leipzig zijn vanmorgen de leeuwen Majo en Motshegetsi uitgebroken. Er is groot alarm geslagen en de roofdieren zijn volgens Duitse media inmiddels omsingeld. Er is volgens een woordvoerster van de dierentuin niemand in gevaar.