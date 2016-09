Selfie Trump-fan gaat helemaal mis

Door: redactie

Dat de spanning in de Verenigde Staten te snijden is, blijkt nog maar een uit die beelden. Bij een protestactie van de antiracismebeweging 'Black Lives Matter' wil een Trump-fan een selfie nemen, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. Zijn provocerende pet met de slogan 'Make America Great Again' werkte als een rode lap op een stier. Al snel werd de jongeman hardhandig aangepakt door de omstaanders en hij sloeg op de vlucht. Niet veel later werd de jongeman op de grond gewerkt en hij was zichtbaar doodsbang. Het protest werd georganiseerd naar aanleiding van de dood van een Afro-Amerikaan, die werd doodgeschoten door de politie. De man was ongewapend en had mentale problemen. Tijdens een confrontatie haalde hij een voorwerp uit zijn broekzak. De politie dacht dat het om een wapen ging en schoot de man neer. Vorige week waren er nog twee soortgelijke incidenten in Charlotte en Tulsa. De Amerikaanse bevolking is het zat en daarom komen er over het hele land protesten op gang. Ze eisen dat politiemensen niet meer gewapend op straat zouden mogen rondlopen.