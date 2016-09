VS overwegen Syrische rebellen te bewapenen

Door: redactie

29/09/16

Beducht voor luchtaanvallen speuren mannen de lucht af in het door rebellen gecontroleerde deel van Aleppo. © reuters.

OORLOG IN SYRIE Als reactie op de massale luchtaanvallen op de Syrische stad Aleppo is er overleg binnen de Amerikaanse regering over het al of niet bewapenen van de Syrische rebellen. Dit schrijft de krant Wall Street Journal op gezag van regeringsambtenaren.