Zestien mensen vermoord in Chinees dorp

Door: redactie

29/09/16 - 11u07 Bron: Belga

In een dorp in het zuidwesten van China zijn zestien mensen, onder wie drie kinderen, vermoord teruggevonden. Dit heeft het staatspersbureau Xinhua gemeld, eraan toevoegend dat er een verdachte is gearresteerd.

De lijken werden in de loop van de ochtend aangetroffen in Yema, in de provincie Yunnan. De slachtoffers, mannen en vrouwen, lagen in zes verschillende huizen.



Daarna heeft de politie in de provinciehoofdstad Kunming, 200 km van de plaats der misdaad, een verdachte aangehouden. Nieuw China zei niets over zijn motief of het gebruikte wapen.