Noord-Koreaanse soldaat steekt te voet grens naar Zuid-Korea over

29/09/16 - 10u48 Bron: Belga

Noord-Koreaanse soldaat op een grenswachtpost nabij de Chinese grensstad Dandong. © afp.

Een Noord-Koreaanse soldaat is erin geslaagd te voet de zwaar bewaakte landsgrens met het zuiden over te steken en naar Zuid-Korea over te lopen, zo heeft de generale staf van het Zuid-Koreaanse leger bekendgemaakt.

De overgelopen, ongewapende, soldaat moet nu vragen beantwoorden over zijn motief en hoe hij erin is geslaagd over te steken in het oostelijke deel van de gedemilitariseerde zone, de 248 km lange bufferzone tussen beide landen die technisch gezien nog steeds in oorlog met elkaar zijn na het conflict tussen 1950 en 1953.



Elk jaar ontvluchten talrijke mensen de honger en onderdrukking in Noord-Korea. Maar overlopen gebeurt zelden, en dan meestal naar China. Anderen bereiken via derde landen Zuid-Korea.



In juni liep er nog een soldaat naar het zuiden over. Hij was de eerste sinds jaren die de grens over land overstak.