Thaise vrouwen nemen massaal een bad midden op de weg. Maar waarom?

29/09/16 - 11u48 Bron: BBC

© Facebook.

Foto's van Thaise vrouwen die zich wassen in putten midden op straat doen de ronde op het internet. Het model Palm nam als eerste een bad pal op de weg, intussen hebben tientallen anderen haar voorbeeld gevolgd. Maar waarom toch?

© Facebook.

Palm had de buik vol van de slechte staat van de weg die ze over moet wanneer ze naar haar ouders rijdt in de provincie Tak. De ontelbare putten vertragen niet alleen het verkeer, ze veroorzaken ook verkeersongevallen.



In plaats van een brief te schrijven naar de autoriteiten of haar beklag te doen op sociale media, ging de dame in een van de kuilen zitten en liet ze zich fotograferen. Afbeeldingen van het 'protestbad' werden druk gedeeld in Thailand en China. Vrouwen kopiëren intussen massaal de actie om de aandacht te vestigen op andere kapotte straten in de beide landen.



Onderstaande vrouw hekelde de verzakkingen op een weg in de noordoostelijke provincie Chaiyaphum en ging in een van de overstroomde kuilen liggen.