Iedereen in Monaco wil vandaag dit jacht zien

Plunder al je rekeningen op de Kaaimaneilanden, de Bahama's en Panama en boek een ticket naar Monaco, want vandaag wordt daar dit futuristische jacht voorgesteld. Mercedes-Benz waagt zich met de luxeboot aan een leuk zijsprongetje. De autobouwer zal slechts tien exemplaren maken van de Arrow460-Granturismo. Prijskaartje: 1,7 miljoen dollar.

Het ontwerp van de Arrow460 was al vier jaar klaar, maar het project raakte pas in een stroomversnelling toen Mercedes-Benz ging samenwerken met Silver Arrow Marine. In de tweede helft van 2017 is het dure speeltje klaar voor verkoop, maar de kans is klein dat je er een op de kop kan tikken, want er worden maar tien exemplaren gemaakt. Bovendien wordt er slechts één boot in een land verkocht.



Ook het prijskaartje is niet min: 1,7 miljoen euro. Dat is niet in de categorie van de superjachten van miljardairs, waarvan prijzen kunnen oplopen tot enkele honderden miljoenen. Maar Mercedes wil zich met de boot onderscheiden met het unieke design, niet zozeer met de grootte.



De Arrow460 heeft 650 pk onder de motorokap. Topsnelheid: 40 knopen, ofwel 74 kilometer per uur.