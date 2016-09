Bruid vreest dat ze haar huwelijk moet afgelasten. Maar dan komt Syrische vluchteling op de proppen

© Lindsay Coulter Photography/Facebook.

Als huwelijksfotografe heeft Lindsay Coulter al heel wat 'lastminutecrisissen' meegemaakt tijdens de grote dag. Zo ook die zondag in het Canadase Guelph (Ontario) toen plots de ritssluiting van het bruidskleed stuk ging en het euvel door een onbekende weldoener op wonderlijke wijze werd hersteld.

Coulter fotografeerde het huwelijk van Jo Du en Earl Lee. Het koppel had een huis voor het hele gezelschap afgehuurd. De meeste verwanten kwamen speciaal uit China om het huwelijk van Jo en Earl in Canada mee te maken. Alles liep volgens plan. Tot de bruid haar kleed aantrok en de rits het begaf. Coulter en de genodigden grepen meteen naar hun telefoon op zoek naar hulp. Ze belden winkels op die gespecialiseerd waren in bruidsmode. Maar het was zondag en niemand kon helpen. De fotografe besloot om één van de bruidsmeisjes naar de buren te sturen om een tangetje te vragen zodat ze konden proberen om de ritssluiting zelf te herstellen. Tot hun verbazing vernamen ze dat de buurman - David Hobson - recent een familie Syrische vluchtelingen in huis had genomen. En de vader van die familie, Ibrahim Halil Dudu, was een kleermaker.

Weinige minuten later kwam Ibrahim met zijn zoon en een naaiset naar het huis van het huwelijkspaar om instant hulp te bieden.



De vluchtelingenfamilie was pas enkele dagen in Canada aangekomen vanuit Turkije. Ze spraken enkel Koerdisch. Ondanks de taalbarrière begon de kleermaker onmiddelijk met de herstelling van het bruidskleed. Coulter maakte ondertussen enkele kiekjes van het hartverwarmende tafereel.



"Ik was zo gelukkig dat ik mensen in Canada kon helpen, net zoals zij ons hebben geholpen", verklaarde Ibrahim met de hulp van een tolk aan de Canadese zender CTV News.



"Ik doe zo'n 50 plechtigheden per jaar en elk huwelijk vertelt een uniek verhaal", aldus de fotografe. "Maar deze ceremonie zal me altijd bijblijven door de helpende hand die werd aangereikt door een man die zelf zo veel heeft moeten doorstaan in Syrië", vertelde ze aan CNN. "Dit verhaal maakt me trots op mijn land."