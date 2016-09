Het moment waarop vrouw gered wordt van gewisse dood

video Het zag er niet goed uit voor de 27-jarige Ebony Ivory, toen voorbijgangers haar bewusteloos achter het stuur aantroffen. Gelukkig konden die snel de hulpdiensten waarschuwen en werd ze gered met behulp van een half dozijn agenten en een stewardess.

Het was deze week maandag dat agent Jeff Bartee werd opgeroepen voor wat op het eerste zicht een klein verkeersongeval leek in Houston, Texas. Een dame was met haar wagen van de weg afgeweken en stond op het voetpad, tegen een winkel aan. Voorbijgangers merkten echter dat ze niet meer bewoog en niet reageerde als ze op de ruit tikten.



Bartee merkte meteen dat het menens was en riep extra hulp op. Niet veel later hielpen in totaal zes agenten om Ebony uit de wagen te halen. "Ze was koud en blauw", klinkt het. "Ze was letterlijk dood toen we haar eruit haalden." Maar met de hulp van een toevallige voorbijganger, een stewardess die opgeleid was in reanimatie, probeerden ze het hart van de vrouw toch weer aan de praat te krijgen.



Het duurde vijf lange minuten, maar uiteindelijk kregen de agenten opnieuw een hartslag bij Ebony. Tegen dat de ambulanciers ter plaatse kwamen, ademde ze weer. Achteraf bleek dat de vrouw een hartstilstand had gekregen. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar zal volledig herstellen. Haar familie is de agenten enorm dankbaar, maar daar willen ze niet van weten. "Het is onze job, dit is wat we doen. Levens redden, geen levens nemen", klinkt het, waarmee de agenten duidelijk zinspelen op de vele zwarte doden die de laatste tijd vielen bij politiegeweld.