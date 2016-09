Amerikaans Congres vermijdt shutdown met goedkeuring wetsvoorstel over financiering

Door: redactie

29/09/16 - 07u37 Bron: Belga

© afp.

Verenigde Staten Het Amerikaanse Congres heeft een kortetermijnmaatregel goedgekeurd om de federale regering te financieren na het einde van het fiscale jaar, dat later deze week afloopt.

De maatregel zal de overheidswerkzwaamheden financieren tot en met 9 december, waardoor een schadelijke shutdown van de regering op enkele weken voor de presidentsverkiezingen vermeden wordt.



Een eerdere versie van de wet werd dinsdag in de Senaat tegengehouden door de Democraten, omdat er geen geld in voorzien werd voor het vervuilde water in Flint, in de staat Michigan.



Nadat er overeenstemming werd bereikt over hulp voor Flint, werd het wetsvoorstel met 72 voor- en 26 tegenstemmen goedgekeurd.



Naast geld voor de gebruikelijke overheidswerkzwaamheden voorziet de maatregel ook in 1,1 miljard dollar noodhulp om het zikavirus te bestrijden. Het Witte Huis vraagt het Congres al maanden om actie te ondernemen in de strijd tegen het virus dat zich verspreid heeft naar Florida en geboorteafwijkingen kan veroorzaken.



Na de Senaat kondigde ook het Huis van Afgevaardigden gisteren het wetsvoorstel goed met 342 voor- en 85 tegenstemmen, waardoor een shutdown wordt vermeden.



In 2013 lagen de werkzaamheden van de overheid 17 dagen stil door een shutdown. Daardoor moesten honderdduizenden regeringsambtenaren in verlof en sloten de overheidsdiensten. Die hele toestand bleek achteraf erg schadelijk voor de Republikeinen.