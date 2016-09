Minstens 32 mensen vermist na aardverschuiving China

Door: redactie

29/09/16

De orkaan Megi laat een spoor van vernielingen achter. © epa.

Reddingswerkers hebben 15 mensen gered na een aardverschuiving donderdagochtend (lokale tijd) in China. Zeker 32 mensen worden echter nog vermist. De aardverschuiving ontstond nadat orkaan Megi de oostelijke provincie Zheijang had aangedaan en werd gevolgd door hevige regen.

Vooral het dorp Sucun kreeg te maken met de modderstroom, die ook puin, bomen en stenen met zich meesleepte. Hier worden nog 26 mensen vermist. Bij een andere aardverschuiving in het dorp Baofeng zijn zes mensen vermist geraakt.



Enorme ravage

De reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden. Door de orkaan Megi zijn tot nu toe vier mensen omgekomen en 523 gewond geraakt in Taiwan, nadat Megi vanaf de Pacifische Oceaan het land was binnengekomen. De orkaan richtte een enorme ravage aan.