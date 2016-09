"Honderden doden door chemische wapens Soedan"

Door: redactie

Een vluchtelingenkamp in Soedan. © afp.

Amnesty International zegt overtuigend bewijs te hebben dat de Soedanese overheid chemische wapens inzet tegen haar eigen burgers, in de oorlog die nu al meer dan tien jaar duurt. Vooral baby's en kinderen zouden hier slachtoffer van zijn. Amnesty heeft berekend dat tussen de 200 en 250 mensen overleden zijn als gevolg van de aanvallen met chemische wapens.

De mensenrechtenorganisatie zegt woensdag dat ze heeft gesproken met honderden overlevenden van de aanvallen en met experts van chemische wapen. Ook zijn er foto's van slachtoffers met ernstige verwondingen bestudeerd. Uit alle onderzoeken komt naar voren dat er zo'n 30 aanvallen zijn geweest in de omgeving van Darfur sinds januari dit jaar. De meest recente aanval was op 9 september.



Verboden

Chemische wapens zijn al tientallen jaren verboden, juist omdat ze afschuwelijk pijnlijke gevolgen hebben voor de mensen die hiermee in aanraking komen.