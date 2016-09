Amnesty trekt aan alarmbel: "Honderden doden door chemische wapens Soedan"

Door: redactie

Oorlogsmisdaden Amnesty International zegt overtuigend bewijs te hebben dat de Soedanese overheid chemische wapens inzet tegen haar eigen burgers, in de oorlog die nu al meer dan tien jaar duurt. Vooral baby's en kinderen zouden hier slachtoffer van zijn. Amnesty heeft berekend dat tussen de 200 en 250 mensen overleden zijn als gevolg van de aanvallen met chemische wapens.

De mensenrechtenorganisatie zegt dat ze heeft gesproken met honderden overlevenden van de aanvallen en met experts van chemische wapen. Ook zijn er foto's van slachtoffers met ernstige verwondingen bestudeerd. Uit alle onderzoeken komt naar voren dat er zo'n 30 aanvallen zijn geweest in de omgeving van Darfoer sinds januari dit jaar. De meest recente aanval was op 9 september.



Chemische wapens zijn al tientallen jaren verboden, juist omdat ze afschuwelijk pijnlijke gevolgen hebben voor de mensen die hiermee in aanraking komen. De chemische wapens veroorzaken wonden, blaren en ademhalingsproblemen. Lees ook Soedan dreigt grens met Zuid-Soedan te sluiten

Satellietbeelden Uit getuigenissen blijkt dat 200 à 250 mensen gestorven zijn door blootstelling aan producten uit de chemische wapens De aanvallen zouden zijn uitgevoerd in de regio Jebel Marra, een van de meest afgelegen regio's van Darfoer. Honderd procent hard maken kan Amnesty haar beweringen niet, maar de organisatie baseert zich voor haar conclusies op satellietbeelden, meer dan tweehonderd diepte-interviews met overlevenden en de analyse door experten van tientallen beelden van onder meer kinderen met letsels.



Volgens Amnesty overleefden honderden anderen de aanvallen, maar werden ze ziek. In de uren en dagen nadat ze in contact waren gekomen met de chemicaliën, kregen ze af te rekenen met allerlei symptomen: ernstige aandoeningen aan maag en ingewanden, overgeven van bloed, diarree, uitslag en blaren op de huid die verhardden, van kleur veranderden en loskwamen, problemen met de ogen, waaronder compleet gezichtsverlies, en ademhalingsproblemen, die volgens getuigen de meest voorkomende doodsoorzaak zijn.

Vliegtuigbommen en raketten Amnesty International legde de bevindingen voor aan twee onafhankelijke experts in chemische wapens. Beiden concludeerden dat het bewijsmateriaal sterk wees op blootstelling aan blaartrekkende middelen zoals zwavel-mosterdgas, lewisiet of stikstof-mosterdgas.



De chemicaliën zouden worden verspreid door vliegtuigbommen en raketten. De aanvallen maken deel uit van een grootscheeps militair offensief dat de Soedanese regeringstroepen lanceerden in januari 2016 in Jebel Marra tegen het SLA/AW (Sudan Liberation Army/Abdul Wahid), dat ze beschuldigen van aanvallen op militaire konvooien en burgers.