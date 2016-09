Verkiezingen Curaçao bedreigd door tropische storm

Door: redactie

29/09/16 - 02u08 Bron: ANP

De bij de kiezers populaire Gerrit Schotte. © anp.

Curaçao gaat morgen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De hele week is het eiland echter al in afwachting van tropische storm Matthew, die deze avond het land ten noorden zal passeren. Gisteren gaf minister-president Ben Whiteman het verlossende woord: de verkiezingen gaan toch door.

Curaçao zal deze nacht voor het eerst de gevolgen van Matthew ondervinden met veel wind en regen, zo is de verwachting. Morgenvroeg vindt de laatste evaluatie plaats, zei premier Whiteman. Als de regen en wind dan te veel schade aanrichten, worden de verkiezingen alsnog uitgesteld.



"Maar dat zal echt de allerlaatste optie zijn, daarvoor zijn verkiezingen veel te belangrijk", aldus de minister-president.



Razendpopulaire Schotte

Aan de verkiezingen doen dertien partijen mee voor 21 zetels. In de peilingen scoort de MFK van oud-premier Gerrit Schotte verreweg het hoogst. Ondanks zijn veroordeling wegens omkoping eerder dit jaar is de eerste premier van het land nog steeds razend populair.



Verwacht wordt dat de partij Pueblo Soberano van de in 2013 vermoorde politicus Helmin Wiels flink stemmen zal verliezen.