Zedenmisdrijven kunnen binnenkort in Californië niet meer verjaren

29/09/16 - 02u14 Bron: ANP

Bill Cosby © afp.

In de Amerikaanse staat Californië krijgen slachtoffers van zedenmisdrijven meer tijd om aangifte te doen. Woensdag is een wet ondertekend waardoor de verjaringstermijn van 10 jaar komt te vervallen. Aanleiding voor de nieuwe wet is de rechtszaak tegen de komiek Bill Cosby.