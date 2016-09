Uber komt met Netflixmodel in New York: onbeperkt taxi's gebruiken voor vast bedrag

Door: redactie

In Manhattan is het vanaf volgende maand mogelijk om voor een vast bedrag onbeperkt gebruik te maken van UberPool Rides. Dat is een dienst van Uber, waarbij taxi's gedeeld worden door passagiers die dezelfde richting uit moeten.

Voor 100 dollar kunnen gebruikers de eerste twee weken van oktober onbeperkt gebruik maken van de dienst, voor 200 dollar de hele maand. Het abonnement beperkt zich tot Manhattan: alle ritten moeten beginnen en eindigen onder 125th Street.



De nieuwe formule maakt deel uit van het Uber Plus-programma, dat in verschillende steden ritten aanbiedt aan een vaste prijs. Het programma werd de voorbije zomer geïntroduceerd. In september konden gebruikers kiezen voor verschillende tariefplannen in zes steden: San Francisco, Seattle, San Diego, Miami, Boston en Washington D.C.



Behalve in Seattle en Miami wordt de dienst in die steden verdergezet in oktober, maar met andere tarieven. Het principe is in deze steden anders dan in Manhattan. In San Francisco bijvoorbeeld kunnen gebruikers voor 20 dollar 20 ritten maken aan een verlaagd tarief.