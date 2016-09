Rusland waarschuwt voor chemische aanval van "terroristen" in Aleppo

Door: redactie

28/09/16 - 22u45 Bron: Belga

Schade in Aleppo na luchtaanvallen op de stad. © afp.

Geweld in Syrië Het Russische ministerie van Defensie zegt over aanwijzingen te beschikken dat de "terroristen" in Oost-Aleppo een chemische aanval plannen op de regeringstroepen en residentiële wijken in de stad. De bedoeling is om daarna Damascus van de aanval te beschuldigen.