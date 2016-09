Scorelijst gelekt met bedprestaties vrouwelijke leden studentenclub

Door: redactie

Groningen De studentenvereniging Vindicat Atque Polit verbonden aan de universiteit van de Nederlandse stad Groningen heeft vorige week een groep van dertien leden geschorst die een lijst met 22 vrouwelijke leden hebben verspreid.

De studentes werden zonder hun medeweten afgedrukt in een soort sekslijst. Op de lijst stonden naast de naam en een foto, ook contactgegevens en een 'score' voor de prestaties tussen de lakens. Vindicat zegt in een verklaring zich te distantiëren van de lijst en de gang van zaken te betreuren. De club krijgt forse kritiek te verwerken, ook omdat de lijst al voor het derde jaar op rij werd samengesteld en er nooit werd ingegrepen.



De lijst verscheen donderdagavond op internet en via stadsblog Sikkom werd het nieuws verder verspreid. Het bestuur van Vindicat meent dat 'de grenzen van een studentengrap' zijn overschreden. "Ik wil benadrukken dat deze actie haaks staat op de normen en waarden van Vindicat en hoe wij onze vrouwelijke leden zien", zegt Stijn Derksen (22) van Vindicat.



Er zijn inmiddels maatregelen getroffen. Zo hebben de vrouwen op de lijst een nieuw telefoonnummer. De kosten daarvan worden op de leden verhaald. Derksen zegt "er begrip voor te hebben als de studentes besluiten om aangifte te doen''. Tot dusver zijn bij de politie nog geen aangiftes binnengekomen.



Op hoofd geslagen

Tot overmaat van ramp kwam de studentenclub vandaag opnieuw in opspraak. Een aspirant-lid is tijdens de introductietijd in augustus zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij met letsel naar het ziekenhuis moest. Het slachtoffer kreeg een zwelling in de hersenen door vochtophoping. Ook hier deed de schacht geen aangifte. Zes ouderejaars studenten zijn door het corps voor de rest van de kennismakingstijd geschorst. Vindicat betreurt ook dit incident en laat in een reactie weten op onderzoek uit te gaan.