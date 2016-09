Moeder laat kind (7) alleen in hotelkamer terwijl ze heel de nacht gaat feesten

Door: redactie

29/09/16 - 00u01 Bron: thelocal.es

Een Britse vrouw is in Mallorca gearresteerd nadat ze haar kind de hele nacht alleen in een hotel had gelaten, terwijl ze zelf de hele nacht was gaan feesten. De vijfentwintigjarige vrouw werd bij haar terugkomst in het hotel de volgende ochtend meteen gearresteerd door de politie.