Leerlingen (12) die jongen bijna doodsloegen gaan vrijuit

28/09/16 - 23u28 Bron: ANP

© epa.

De twee twaalfjarige scholieren die vorige week in het Duitse Euskirchen een even oude medeleerling bijna doodsloegen, worden niet gestraft. Het strafrechtelijk onderzoek is gesloten en de zaak wordt overgedragen aan jeugdzorg, melden Duitse media.

"Voor ons is de zaak gesloten", liet het Openbaar Ministerie weten. "We geloven niet dat er nog anderen bij het delict waren betrokken en de twee verdachte jongens zijn te jong voor strafrechtelijke vervolging." Het tweetal, dat was meegenomen voor verhoor, mocht daarom na afloop weer naar huis.



Het slachtoffer genaamd 'Eric', dat ernstig hoofdletsel heeft opgelopen, wordt nog altijd in coma gehouden. De verantwoordelijke officier van justitie zei nog nooit een zaak te hebben meegemaakt waarbij zo'n jong slachtoffer zulk grof geweld had ondergaan.



Wat de daders bewoog is nog onduidelijk. Ze zouden ruzie hebben gehad over een populair kaartspel.

