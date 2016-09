Drie gewonden bij schietpartij op basisschool South Carolina

Door: redactie

28/09/16 - 21u58

De 8-jarige Lilly Chapman wordt getroost door haar vader. © ap.

Bij een schietpartij op een basisschool in het Amerikaanse Anderson County, South Carolina zijn twee kinderen en een docent gewond geraakt. Dat meldt de lokale politie.

© twitter. Een vader vangt zijn geëvacueerde dochter op. © ap.

De schietpartij vond plaats even na 13.00 uur lokale tijd. Een tiener begon te schieten en raakte daarbij de twee kinderen en de docent. Zij zijn met spoed richting het ziekenhuis gebracht. De verwondingen van de kinderen zouden niet levensbedreigend zijn, over die van de leraar is nog niets bekend.



De schutter is aangehouden. In de buurt van de plaats van de schietpartij is een lichaam aangetroffen. Die vondst zou met de schietpartij te maken hebben, maar hoe precies is nog onduidelijk.



Leerlingen van de school zijn per bus naar een nabijgelegen kerk gebracht. De politie doet momenteel onderzoek bij de school.



Eerdere schietpartijen

Het is niet de eerste keer dat Amerika wordt opgeschrikt door een schietpartij op een basisschool. In 2012 werden 20 jonge kinderen en 6 leraren doodgeschoten in Newtown, Connecticut. De dodelijkste schietpartij was die van 2007 aan de unversiteit Virginia Tech, toen een schutter 32 mensen doodde.