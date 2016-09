Door: redactie

In Charlotte heeft een negenjarig meisje een hartverscheurende toespraak gehouden tijdens de gemeenteraad. Vorige week dinsdag braken er hevige protesten uit in de Amerikaanse stad nadat de politie een zwarte man had doodgeschoten. "Het is een schande dat onze mama's en papa's vermoord worden en we naar het kerkhof moeten", zei het meisje voor een volle zaal. "We hebben hen nodig."