Staatsveiligheid blijft erbij: "Gevaar voor spionage is reëel"

28/09/16 - 20u17 Bron: VTM Nieuws

Eandis-deal De baas van de Staatsveiligheid, Jaak Raes, reageert voor het eerst op de heisa rond de Eandisbrief. Hij blijft erbij dat het gevaarlijk is om met State Grid in zee te gaan. Het gevaar is reëel dat de Chinezen komen spioneren en dat onze veiligheid in het gedrang komt. Dat zegt hij in een gesprek met VTM-Nieuws.

"Spionage" 'Het gevaar bestaat ook dat er een spionagekwestie aan de hand is, die misschien nu niet zichtbaar is, maar op termijn wel' Jaak Raes, chef Staatsveiligheid Jaak Raes herhaalt nu voor de camera waarom de Staatsveiligheid Eandis wil waarschuwen voor het gevaar als het in zee gaat met het Chinese overheidsbedrijf State Grid. "Mogelijk hebben we hier te maken met inmenging. Het gevaar bestaat ook dat er een spionagekwestie aan de hand is, die misschien nu niet zichtbaar is, maar op termijn wel. En we waarschuwen ook voor het feit dat deze deal misschien ook implicaties heeft op de Belgische interne veiligheid. En dat is onze job om dat te melden."



En wat als de steden en gemeenten die waarschuwing in de wind slaan? "Dan zullen die steden en gemeenten later niet kunnen opwerpen dat de Staatsveiligheid over informatie beschikte die ze nooit te weten zijn gekomen. Daarom hebben we die informatie nu gegeven."