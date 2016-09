Partijtop Spaanse socialisten probeert zich van voorzitter Sanchez te ontdoen

Door: redactie

28/09/16 - 19u49 Bron: Belga

Pedro Sanchez, voorlopig nog de partijleider van de PSOE. © afp.

Spanje Niet minder dan 17 leidende figuren van de sociaaldemocratische Spaanse partij PSOE hebben vandaag hun ontslag aangeboden. De 17 willen eigenlijk niet zelf opstappen, maar hopen met hun actie partijvoorzitter Pedro Sanchez tot opstappen te dwingen. Die wil echter van geen wijken weten en wil een buitengewoon congres bijeenroepen dat moet oordelen over zijn leiderschap.

De oorlog binnen de partij volgt op een resem slechte verkiezingsuitslagen sinds het aantreden van Sanchez én op de patstelling waarin de Spaanse politiek is verzeild - Spanje is al ruim negen maanden in verwachting van een nieuwe regering. Sanchez is één van de struikelblokken: hij weigerde een "grote coalitie" met de Volkspartij PP én weigerde een PP-minderheidsregering te gedogen.